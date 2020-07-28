شكرا لبحثكم عن خبر من هو "مقبل" الذي هبط باليمنية في مطار جدة .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خلف كواليس حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي كادت أن تودي بحياة العشرات يكمن الكابتن طيار "محمد مقبل القطيبي " الذي تمكن يوم امس من الهبوط الإضطراري بأعجوبه . Advertisements وكانت قد تعرضت طائرة الخطوط الجوية اليمنية لخلل فني عقب ساعة من مغادرتها مطار عدن الدولي وهي في طريقها الى مطار القاهرة الدولي. وبعد أوقات عصيبة عاشها طاقم الطائرة والركاب تمكن " القطيبي من الهبوط الاضطراري بسلامة في مطار " جدة " فأنقذ حياة 156 راكب .

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