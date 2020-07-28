شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة يمنية شهيرة تنشر منشوراً عنصرياً يثير غضب اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فى منشوراً للفنانة والإعلامية اليمنية سها المصري، التي كانت تعمل مقدمة أخبار في قناة بلقيس الفضائية، واشتهرت من خلال صوتها الركيك عند مشاركتها بمسابقة ذا فويس، وهي تهاجم اليمنيين وتفخر بسلالتها العنصرية التي ينتمي لها الحوثي، وتقول أنها من الأشراف، وأنها تفوق الآخرين من اليمنيين بجمالها ولون بشرتها البيضاء.

وجاء منشورها طافحاً بالكلمات العنصرية وبلغة متعالية لا تليق بأي شخص فما بالنا بفنانة حاول اليمنيون أن يصنعوا منها نجمة وإذا بصوتها الركيك يخذلهم، لتنتهي في خاتمة المطاف بعنصرية سلالية هابطة هوت بها في قعرٍ سحيق.

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وقد لاقى المنشور استهجاناً واسعاً من كل اليمنيين الذين انتفضوا للرد عليها وعلى عنصريتها التي بدأ كل من ينتسب للسلاليين يطفحون بها بعد انقلاب أبناء عمومتهم الحوثيين على السلطة في صنعاء.

فيما يلي منشورها الطافح بالعنصرية:

أولًا صحيح ان احنا قبيلتنا من الأشراف وأسمر واحد فينا قمحي ولكن احنا دائماً في خدمة الله والوطن ! وبالتالي لأن واجب القبيلة يحتم عليا الرد على صعاليك الخلق المتنمرين(أغلبهم بلا شهادات ميلاد)فمضطرة أرد وأقول :"جدتي نورا الله يرحمها أم أبي سكندنافية من النرويج من الفايكينغ واعتنق والدها الإسلام قبل إنجابها وانضمت معه في رحلة العلم وتدريس القرآن في مستعمرة Cape Town!!ومنها ساقها القدر والنصيب إلى موانيء اليمن!

وكانت مزه صهباء ذات نمش وعيون زرقاء يعني توزع على كوكب الأرض البياض بالكيلو وكانت تطلق على بشرتي ذات اللون النادر والخلاب هي والعالم الأوروبي بكله حتى هذه اللحظة "Olive”!يعني البشرة الزيتونية مثل حبة الشعير كده أو شاهي بحليب الممتاز!

هذا وانا صغيرة والآن لوني افتح وأصبحت حليب مع قليل شاهي!أما اللي عندنا العرب المتشدقون واللي معاهم قليل درجات فاتحة نقول لهم يقروا على نفسهم الفاتحة لانهم لا بيض ولا يحزنون هم بالأحرى صفار البيض!و يسموهم yellow يعني مصفرين كما اللي بهم فجعه ويعني يروحوا يدوروا لهم بقعة داكنة عالخريطة واقترح عليهم رواندا مشان يعيشوا وهمهم النرجسي!معلش اليمن بلد كريم مفتوح للجميع ودهاء الديموغرافيا أن تطمس على ذاكرة الأرض! فمن المعروف أن اليمن قحطان وعدنان وليس عثمان وعجمان!

رفعت الجلسة.

وقد ردت عليها الناشطة فريال خان بالقول:

انتي مالك ?? هااا ماااااالك ??

منشورك يقطر عنصرية من فيضها

و مقاييس اللون الابيض دي حق ناس ماتوا من زمان

انا فعلا مش عارفة ايش اقول والله

لو الفنان والي يمثل بلد ويمثل ثقافة بلد بيقول كدة وعقليته كدة ايش نخلي للبقية ? يعني عشان تردي ع متنمرين تقومي تملي المنشور عنصرية وثقافة الابيض والاسود? وعقدة الاجانب والجمال الغربي ?

كلما نحاول ندافع لك ونقول خلولها حالها تقومي تخبصي اكثر وتخلي البقية يكرهوك.