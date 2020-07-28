شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان :إطلاق نار كثيف بإحدى احياء مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليمن السعيد/خاص

سمع مواطنون قبل قليل إطلاق نار كثيف بإحدى احياء مدينة تعز.

وقال مواطنون بأنهم سمعوا إطلاق نار كثيف بالسلاح الخفيف والمتوسط من ناحية بوفية الشباب بالقرب من ناحية الحرية وجولة الكهرباء - سابقاً في تعز.

ولم تتضح أسباب إطلاق النار حتى لحظة كتابة الخبر

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