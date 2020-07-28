شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة أبوظبي.. لهذا السبب تظاهر الجنوبيين بلودر تأييدا للوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مذيع بقناة ابوظبي عن سبب تظاهر الجنوبيين تأييدا للوحدة اليوم في لودر.

وقال المذيع عادل اليافعي:والذي نفسي بيده ان كل من يدعي بالوحدة من اهل الجنوب هو نكاية فقط بسبب ما جرى في عدن من تصرفات حمقاء قام بها بعض المسؤولين الامنيين تحت راية الجنوب.

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واضاف:من اقتحام منازل وخطف الناس ونهب ممتلكاتهم وابتزازهم وسجنهم دون محاكمات وكل ذلك دفع كثيرون لنداء الوحدة بالبقاء وهم والله لا يحبونها ولا يريدون العودة الى صنعاء ..



واختتم:مجموعة بعدد اصابع اليد مزقت وحدتنا الداخلية وافزعت الناس ومازالت قائمة رغم فعلها القبيح وكثيرون ممن ينادون بالوحدة اليوم يقولون :كيف لو قامت دولة وسيطروا هؤلاء ماذا سيفعلون بنا ؟؟ معهم حق وللاسف الانتقالي وقف متفرجا ويعرفهم دون تحريك ساكن في الوقت الذي كان يجب ان يضربهم بشدة وينهيهم للابد ولكن !!