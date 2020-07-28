شكرا لقرائتكم خبر عن اشهار جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت وانتخاب هيئة ادارية لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن_لميس الأصبحي

بحضور القائم بأعمال مدير مديرية سيحوت رئيس المجلس المحلي بالمديرية الشيخ محمد احمد الزويدي، تم اشهار جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت.



وفي حفل الاشهار الذي بدء بايات من القرآن الكريم ،أكد القائم بأعمال مدير عام المديرية الشيخ محمد احمد الزويدي على اهمية الانشطة النسوية في التنمية المجتمعية وبما يحقق النجاح المأمول في المجتمع.

و أشار الزويدي ان السلطة المحلية ستكون سندا ودعما للجمعية وانشطتها خصوصا انها أول جمعية نسوية بالمديرية موجها بالشكر لمديرة تنمية المرأة بسيحوت على جهودها المميزة في تعزيز حضور المرأة في كل مجالات الحياة .

وكانت مديرة تنمية المرأة بمديرية سيحوت الاستاذه اوسان عقيل باعباد قد القت كلمة رحبت فيها بالحضور وشكرت منظمة براجما الامريكية والسلطه المحلية بالمديرية ومكتب الشؤون الاجتماعيه على دعمهم وتشجيعهم للمرأة وتذليل كل الصعوبات من اجل تأسيس هذه الجمعية.

من جهته سعد عفرار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي هنأ المرأة بهذه المناسبة وهي اشهار اول جمعية نسوية على مستوى المديرية الذي يمثل خطوة هامة في اشراك المرأة بالتنمية .

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حضر الاشهار 70 عضوا مؤسسا كما حضر الاشهار الأستاذ عبدالله باعبده القائم باعمال الامين العام بالمديريه و الاستاد، طاهر بن عويض رئيس لجنه التخطيط بالمجلس المحلي.

وفي الختام تم اختيار الهيئة الادارية للجمعية ولجنة الرقابه والتفتيش من قبل الجمعية العمومية.

حضر الانتخاب العمومي

الشيخ سعد عفرار رئيس لجنه الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي، بالمديره ومدير الشوون الاجتماعيه والعمل بسيحوت ا. جاسم محمد ميطان.

وكانت نتيجة الانتخابات على النحو التالي:

الهيئة الادارية

1_أوسان عقيل باعباد، رئيسة جمعية المراة الساحلية.

2_سلمى حسن باعباد امين عام الجمعية

3_مريم سعيدكرامة

مسؤل مالي

4_رقية بروك بادينار علاقات عامة

5_رجا خميس باحشوان منسقة

6_ سعيده سالم ميطان سكرتارية

7_مروى محمد الجعفري اعلامية