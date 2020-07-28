شكرا لقرائتكم خبر عن الإرصاد يصدر النشرة الإنذارية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة ويحذر كافة المواطنين في هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول المزيد من الامطار المتفاوتة الشدة قد تكون شديدة الغزارة جدا، يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباُ، والسواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوة، ابين، الضالع و البيضاء،) وصحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت ) و اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها. Advertisements كما سجلت كمية الامطار في السدة (اب)23.3 ملليمتر وصعدة 23.2 ملليمتر سيئون 19.0 ملليمتر والمعافر (تعز) 12.9 ملليمتر إب 10.0 ملليمتر والمحويت 8.6 ملليمتر والكدن (الحديدة) 1.5 ملليمتر، وكانت الامطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي فلله الحمد والمنة. الإرصاد يصدر النشرة الإنذارية المتوقعة خلال24 ونظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على اجزاء واسعة من بلادنا . وعليه ينذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين : في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وينصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة، وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم. ويهيب المركزالوطني للارصاد بكافة الجهات ذات العلاقة بالتفاعل بما يصدرة المركز من الانذارات والتحذيرات .

ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.

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