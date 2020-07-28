شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورفي هذا المكان وبهذه المحافظة .. ضبط لكمية لحوم حمير مخيفة عقبَ عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناولت مواقع إخبارية يمنية منذ يومين خبراً عن ضبط كمية من لحوم الحمير لدى جزار لا يخاف الله ونحن على بعد ايام من عيد الأضحى المبارك.

ومن خلال تحريات موقع "الخليج 365" تبين أن الحادثة حقيقية وليست كذبة ولا فيها مبالغة، لكنها لم تحصل في اليمن، وإنما في جمهورية مصر العربية الشقيقة

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وكانت السلطات المصرية المختصة قد ضبطت نصف طن من لحوم الحمير بمنزل جزار في قرية الحواويش، قبل أيام من عيد الأضحى.

وذكر بيان للوحدة المحلية لمدينة أخميم، أنه في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين.



وأوضح البيان أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش، وجرى اتخاذ كآفة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.



وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، قبل عرضها بالأسواق