شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة: الكشف عن مخطط لاغتيال أكثر من مليون طفل يمني في 13 محافظة يمنية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية، اليوم الإثنين، عن إعطاء لقاح منتهي الصلاحية خلال حملة تحصين روتيني، بما يهدد حياة أكثر من مليون طفل يمني في 13 محافظة .

وذكرت المصادر أن لقاح شلل الأطفال الذي يتم إعطاؤه لأطفال اليمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية شبه منتهي، ولم يتبق على تاريخ إنتهائه غير ثلاثة أيام.

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وذكرت المصادر أن أكثر من مليون طفل وطفلة في 13 محافظة يمنية يتلقون هذا اللقاح الذي قدمته الصحة العالمية واليونيسيف وبتمويل من البنك الدولي.

ودعت المصادر إلى التحقيق في الفضيحة التي تهدد بكارثة إنسانية بحق أطفال اليمن، وكشف المتورطين والمتلاعبين بحياة الأبرياء.

مخطط لاغتيال مليون طفل يمني

وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، السبت الماضي، حملة لتطعيم أكثر من مليون طفل يمني ضد شلل الأطفال.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إنها أطلقت حملة تطعيم بالتعاون مع الشركاء المحليين ضد شلل الأطفال في اليمن.

وأوضحت أن الحملة تستهدف أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة، وتقوم بتزويد الأطفال بفيتامين “أ” في عدد من المحافظات اليمنية