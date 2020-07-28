شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يهرب ليلة زفافه بعد ان عادت له ذاكرته وماتذكره صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية" عن واقعة غريبة، بدأت فصولها بتعرض شاب لحادث سير فقد على إثره الذاكرة، حيث كان مرتبطًا بفتاة وكانا على وشك الزواج، لكن قررت والدته إبعاده عنها وخطب فتاة أخرى له وطي صفحة خطيبته القديمة.

وانتهت القصة بتعرض خطيبته الجديدة البالغة من العمر 23 عاما ، لأسوأ موقف يمكن أن تتعرض له فتاة في ليلة زفافها ، فقد هرب عريسها قبل ساعات من بدء الحفل و أغلق هاتفه حتى لا يتمكن شخص من الوصول إليه .

وروت العروس المكلومة، قصة عريسها من حفل الزفاف بعد ورود مكالمة من رقم غريب له.

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أوضحت العروس أنها على علم أن العريس تعرض لحادث سير منذ 3 سنوات و فقد الذاكرة ، و لكنها علمت من والدته أنه كان مرتبط بفتاة و كان على وشك الزواج منها



حاولت الفتاة قطع أي صلة يمكن أن تذكره بالفتاة التي كان يريد الزواج منها ، و لكن لم يخطر ببالها أن القدر سيفاجئها في يوم زفافها و يرد مكالمة للعريس من حبيبته السابقة ليتذكر فيها كل شئ و تعود إليه ذاكرته كل الأحداث .



لم يتمكن العريس من استكمال الزفاف و ترك حبيبته السابقة ، فقرر في الساعات الاخيرة من الحفل الهروب من الحفل و أغلق هاتفه حتى لا يتمكن شخص من الوصول إليه و أرسل للعروس رسالة " كنت رائعة ، و لكني مازلت أحب حبيبتي السابقة " .