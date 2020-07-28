وردنا الآن : انعقاد لقاء بين الرئيس " هادي " وقيادة " الإنتقالي" اليوم بالرياض.. ومصادر تكشف عن انفراجه مرتقبة واعلان وشيك !

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية مطلعة عن ترتيبات لعقد لقاء يوم اليوم الثلاثاء بين الرئيس "هادي" وقيادة المحلس الانتقالي الجنوبي يكرس لبحث التفاصيل المتعلقة بالغاء اعلان " الإدارة الذاتية " للجنوب وانسحاب قوات " الإنتقالي " من " سوقطرة. وأكدت المصادر في تصريحات أن اللقاء سيتم برعاية السعودية وسيخلص الى انهاء العقبة الرئيسية التي تقف وراء اعلان تشكيل الحكومة الجديدة مشيرة الى أنه في حال تم الغاء الادارة الذاتية والتزم الانتقالي بسحب قواته من سوقطرة فسيتم الاعلان رسميا عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

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