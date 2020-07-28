شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار فندق وسط العاصمة صنعاء يتسبب في سقوط جرحى ومفقودين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان فندق قديم انهار مساء اليوم وسط العاصمة صنعاء مخلفا جرحى مفقودين.

واشارت المصادر ان عن سقوط 4 جرحى جراء الفندق الواقع امام طوارئ مستشفى الثورة في باب اليمن، فيما لا زال بعض الاشخاص تحت الانقاض.

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ولفتت المصادر ان الفندق قديم ومهجور وانهار على مطعم بالقرب منه كان في داخله عمال وأن إصابات الجرحى طفيفة وحالتهم مستقرة.

ونوهت المصادر بأن مبنى الفندق مهجور و لم يكن فيه سكان، و جميع المصابين هم عمال، كانوا متواجدين داخل المطعم القريب منه.

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، بتشققات في عدد من المنازل والطرقات في العاصمة صنعاء.