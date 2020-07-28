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عدن - ياسمين التهامي - "مجتهد" يكشف عن حصار كامل فرضه ابن سلمان في جناح والده الطبي وهؤلاء من يدخلون عليه فقط بدون تفتيش!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، النقاب عن قرارات مشددة أصدرها المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، النقاب عن قرارات مشددة أصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن الجناح الملكي في المستشفى التخصصي بالسعودية والذي يُعالج فيه والده الملك سلمان بن عبد العزيز منذ عدة أيام. وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”: “استخدام حجة كورونا للتشديد على الحركة في المستشفى التخصصي، وحصار كامل على الجناح الملكي، لا يسمح بالدخول إلا للمعنيين بالجناح ومع ذلك كلهم يفتشون”. وأضاف مجتهد: “فقط سعود القحطاني وتركي آل الشيخ معفيون من التفتيش، الشاب “المتهور” تبين أنه رعديد ويرتعد خوفا من اهم قرار في حياته ويردد أن فيه حتفه”. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع المغرد السعودي، متسائلين عن مصير الملك سلمان، وطبيعة وضعه الصحي في الوقت الراهن. وفي وقت سابق، أفاد الديوان الملك السعودي بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اليوم، الخميس، عملية جراحية عاجلة وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى بعد مروره بعارض صحي مفاجئ. وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الملك سلمان، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح. وأضافت الوكالة نقلاً عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية”. والاثنين الماضي، نقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص لوجود التهاب في المرارة. وانتشرت بين النشطاء أنباء مقلقة بشأن وضعه الصحي، فضلا عن شائعات انتشرت أيضا عن وفاته فيما لم يصدر أي بيان رسمي جديد بشان وضعه الصحي منذ إعلان دخوله المستشفى أمس. وكانت نقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين سعوديين أول أمس، قولهما إن “الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقرة”، فيما قال مصدر ثالث إن “الملك بخير”. مصدر دبلوماسي، قال إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائدا إلى الرياض يوم الثلاثاء من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعا كان مخططا له مع وفد عراقي زائر، وقال المصدر إن ولي العهد لا يزال في العاصمة.

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