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عدن - ياسمين التهامي - أيام قليلة تفصل القوات التركية عن مواجهة من نوع آخر مع هذه الدولة ..ماذا سيحدث؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بيانا أعلنت فيه أنها بصدد إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب التركي في الفترة الممتدة من 29 يوليو/ تموز إلى 10 أغسطس/ آب المقبل. وجاء في بيان الدفاع الأذربيجانية "وفقا لاتفاق التعاون العسكري بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا، ووفقا للخطة السنوية ستجرى مناورات تكتيكية مشتركة واسعة النطاق بين البلدين بمشاركة القوات البرية والجوية". وأضاف البيان: "التدريبات ستشمل أفراد وعربات مدرعة ومنشآت مدفعية ومدافع هاون بالإضافة إلى الطيران الحربي التابع لتركيا وأذربيجان". وتابع البيان: "تم تحديد وفق الخطة الخطة الموضوع أن التدريبات ستجري بمشاركة القوات البرية في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/ آب في باكو وناخشيفان، والتدريبات الجوية في الفترة من 29 يوليو/ تموز إلى 10 أغسطس/ آب في مناطق باكو ونختشيفان وجانجا وكوردامير ويفلاخ". هذا وتستمر الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال. ت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بيانا أعلنت فيه أنها بصدد إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب التركي في الفترة الممتدة من 29 يوليو/ تموز إلى 10 أغسطس/ آب المقبل. وجاء في بيان الدفاع الأذربيجانية "وفقا لاتفاق التعاون العسكري بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا، ووفقا للخطة السنوية ستجرى مناورات تكتيكية مشتركة واسعة النطاق بين البلدين بمشاركة القوات البرية والجوية". وأضاف البيان: "التدريبات ستشمل أفراد وعربات مدرعة ومنشآت مدفعية ومدافع هاون بالإضافة إلى الطيران الحربي التابع لتركيا وأذربيجان". وتابع البيان: "تم تحديد وفق الخطة الخطة الموضوع أن التدريبات ستجري بمشاركة القوات البرية في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/ آب في باكو وناخشيفان، والتدريبات الجوية في الفترة من 29 يوليو/ تموز إلى 10 أغسطس/ آب في مناطق باكو ونختشيفان وجانجا وكوردامير ويفلاخ". هذا وتستمر الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال.

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