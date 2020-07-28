أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

خلل فني يجبر طائرة اليمنية على الهبوط بمطار جدة https://www.elyamnelaraby.com/492706/ وفاة 6 مواطنين وإصابة 10 آخرين في حادث مروري بالمحويت https://www.elyamnelaraby.com/492672/ الطلاب اليمنيون المبتعثون بجمهورية السودان "يعتصمون" مطالبين بمستحقاتهم https://www.elyamnelaraby.com/492678/ ملتقى لمة شباب بمريمة ينفذ المرحلة الأولى من شفط المياه الراكدة https://www.elyamnelaraby.com/492679/ Advertisements مؤسسة وادي دوعن للتنمية توزع ألف سلة غذائية على عدد من مناطق دوعن https://www.elyamnelaraby.com/492680/ الشوافي يحذر من أمطار شديدة الغزارة خلال الـ 48 ساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/492681/ الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك https://www.elyamnelaraby.com/492692/ الإمارات تواصل تقديم الرعاية الطبية المجانية لسكان الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/492697/ وكيل محافظة تعز يشيد بدور دولة الكويت في المجالات الاغاثية والانسانية https://www.elyamnelaraby.com/492701/

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