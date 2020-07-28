خلل فني يجبر طائرة اليمنية على الهبوط بمطار جدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

أدى خلل فني وصف بالخطير في طائرة اليمنية رحلة رقم (608 عدن - القاهرة) والتي انطلقت صباح الاثنين إلى هبوطها الاضطراري بعد انطلاقها بساعة.



وأكد كابتن الطائرة أن الهبوط جاء نتيجة خلل فني في أحد المحركات ما اضطرهم إلى تجاوز المشكلة وإنقاذ أكثر من 156 راكبًا.

مواطنون أكدوا أن نجاة الطائرة بمثابة معجزة خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض لها طائرة اليمنية لخلل فني، مشيدين في الوقت نفسه بجهود الطاقم.

يأتي هذا في الوقت الذي كان أكثر من 150 راكبا ينتظرون في مطار القاهرة للعودة على نفس الطائرة إلى عدن وهو ما خلق حالة من الاستياء لديهم.

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الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها عرقلة الركاب أو ظهور خلل فني، حيث سبق وناشد مواطنون؛ القائمين على الخطوط الجوية ووزارة النقل، بضرورة عمل إجراءات السلامة والصيانة الدورية للطائرات.

وكان ناشطون، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قادوا حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين "الخطوط الجوية اليمنية" تخفيض قيمة التذاكر أسوة ببقية الخطوط.

من جهة أخرى أصدر مجموعة من الطلاب اليمنيين في جمهورية الصين بيانا، أوضحوا فيه استنكارهم لأداء الحكومة وعدم القيام بواجبها واجلاء الطلبة الذين استنفدوا قيمة تذاكرهم خلال أيام الحجر الصحي.

فيما شكا آخرون بأن موظفي اليمنية وسفارة اليمن في الصين قاموا خلال اليومين الماضيين بالتلاعب بأرقام التذاكر واستبدالها بأسماء محسوبة عليهم، ما أدى إلى عرقلة أكثر من 6 مسافرين.