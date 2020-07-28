وكيل محافظة تعز يشيد بدور دولة الكويت في المجالات الاغاثية والانسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أشاد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،بالتدخلات الانسانية والاغاثية لدولة الكويت الشقيقة في المجال الإنساني والصحي والبيئي والمشاريع التنموية في محافظة تعز .

Advertisements جاء ذلك خلال حضوره ، ومعه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ،حفل تدشين الدورة التدريبية لمشروع تمكين الشباب فنيا في مجال "التمديد الكهربائية وصيانة وتركيب الطاقة الشمسية" والذي تموله الهيئة الكويتية وتنفيذ مؤسسة إستجابة للأعمال الإنسانية والذي يستفيد منه 100 طالب. من جانبة أوضح رئيس مؤسسة استجابة محمد الكثيري ،أن هذا المشروع يأتي ضمن اهتمام المؤسسة بعملية صقل وتأهيل قدرات الشباب..مشيراً الى ان هذا البرنامج يهدف الى تحسين سبل العيش لدى الشباب وتمكينهم اقتصاديا من خلال اكسابهم مهارات وحرف مدرة للدخل تمكنهم من تحسين مستوى المعيشة والتغلب على الظروف الصعبة.

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