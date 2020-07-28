شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنان مصري شهير يصدم الجميع: "زوجتي جمعت بيني وبين رجل آخر في الحرام" ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارالفنان والملحن المصري الشهير حلمي بكر، الجدل بعد حلقته مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، على قناة “القاهرة والناس”، والتي كشف فيها عن تفاصيل صادمة في حياته الشخصية وزيجاته المتعددة.وكشف حلمي بكر عن تعرضه للخيانة من إحدى زوجاته، كما أنه اكتشف أن إحدى زوجاته متزوجة من راجل آخر وأنها تجمع بينهما في الحرام.

وردًا عن سؤال المذيعة: إنت كنت ضحية الستات أكتر من مرة ست خانتك، وست سرقتك، وست نصبت عليك، وست اتجوزتك وهي متجوزة.

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أجاب بكر، “قدري وأنت عارف أن القدر مبيمنعش اللي بيحصلك، وطالما هيتكتبلك ده بيتكتب في حياتك وأنت مطلوب يا تكمل أو تنهي”.

وعن سؤال أنت حلمي بكر مينفعش يحصل معاك كده، قائلاً: “معلش الكاميرا الظاهر كانت مركزة عليا أوي لأن اللي اتجوزتهم كلهم كانوا ولاد ناس.. اتجوزت 12 جوازة”

كما علق حلمي بكر عن سر زيجاته من سيدات أصغر منه في السن، حيث سألته المخرجة إيناس الدغيدي، “إيه اللي يخلي بنت صغيرة تتجوز راجل أكبر منها بكتير غير الفلوس؟”.

وقال “بكر”: “يوم ما إنسان وإنسانة بيتقابلوا مش بيقولها عندك كم سنة؟، ولكن اسمك إيه؟، وتستمر الأسئلة”.

وأضاف أن زوجاته اللاتي انفصل عنهن، أصغر منه في السن: “وفي منهم عايزين يرجعوا”.

وقال حلمي بكر: “في فنانين كتير نفسي أقعدهم في البيت، بس لما أقول اسمهم، هيتشهروا وينجحوا وأجرهم بيزيد تاني يوم”.وأردف أن القبول والصوت والذكاء، هي المعايير التي يحكم بها على الفنانين: “زمان كان في مطربين بيخافوا مني، دلوقتي بيقولوا يا ريت اتكلم عنهم عشان يترفع أجره”.