شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يتعرض لاهانة قاسية من زوجته اللبوة لانه فشل في اشباع رغبتها الجنسية .. فيديو اشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مقطع مصور لشجار عائلي بين أسد ولبؤة، سخرية المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تمكنت اللبؤة من صفع الأسد الزوج.

ووفقا لصفحة “وايلد إنديا” التي نشرت مقطع الفيديو على حسابها عبر “تويتر”، فإن “هذا شأن عائلي ملكي في غابة غير، وثقها المصور زوبين أشارا”.

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وأظهر المقطع المصور، اللبؤة تزأر في وجه الأسد وتحاول صفعه على وجهه، بينما يحاول الأسد تجنبها وعبور الطريق غير آبه بها.

وحصد مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 22 ثانية، عبر تويتر على نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

وبحسب ما ذكر “سكاي نيوز عربية”، فإن صفحة “وايلد إنديا” طالبت من متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة.