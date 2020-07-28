شكرا لبحثكم عن خبر الهيئة العامة العليا للأدوية تحذر من إستخدام أربعة منتجات طبية... تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في اليمن، من خطورة استخدام أربعة منتجات طبية لمخالفتها المواصفات المطلوبة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن منتج اسبرت طبي 75، مجهول المصدر، يحتوى على مادة الميثانول السامة جداً، عند استخدامها خارجياً أو داخلياً.

كما حذرت من المستحضر الصيدلاني استيلساليك أسيد75 (إسبي75)، المصنع لشركة أمير الدين للتجارة والتوكيلات المحدودة بصنعاء، لظهور رائحة نفاذة لحمض الخليك في الأقراص مما جعلها غير مطابقة للمواصفات الفيزيائية للمنتج.

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وحذرت الهيئة أيضاً من استخدام منتج صيدلاني باسم “ديسبرسيل” اسبرين 75، والمصنع في المملكة المتحدة ووكيلها همم حضرموت، بسبب ظهور رائحة حمض الخليك في الأقراص وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، فيما لم يطابق منتج باسم اسبرين هيومن 81، سوري الصنع، لشركة سبأ للأدوية والمستلزمات الطبية، للمقاييس وظهور حمض الخليك فيه.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بسحب هذه العينات والمنتجات من الأسواق ومنع استيرادها.

يذكر أن سوق الأدوية في اليمن يشهد انتشاراً واسعاً للأدوية المهربة ومجهولة المصدر، والتي انتشرت نتيجة لضعف الرقابة على المنتجات المستوردة بشكل عام، نتيجة للحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.