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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية تعلن الخميس القادم موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
الخليج 365 - عدن
قالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، إن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ يوم الخميس 9 ذي الحجة.
وأضافت الوزارة، أن الإجازة تنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد وذلك وفقا لنص المادة(3)من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ونقلت وكالة الأنباء (سبأ) عن الوزارة، قولها: " كون الإجازة تتداخل معها يومي إجازة تعويض بيومي الخامس والسادس منه وطبقا لنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على (إذا انتهت أي من إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وتبعها يوم عمل يليه إجازة رسمية أو راحة أسبوعية يعتبر اليوم الواقع بينهما اجازة) فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020"
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