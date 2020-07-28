الشوافي يحذر من أمطار شديدة الغزارة خلال الـ 48 ساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية " إن اليمن يشهد هذه الايام حالة ماطرة تقريبا غطت معظم المناطق اليمنية ما بين خفيفة الى غزيرة وصلت على بعض المناطق الى شديدة الغزارة و الحقت العديد من الضحايا و الاضرار بالممتلكات و البنية التحتية.



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وأضاف في بيان له: "اهم ما نريد ايضاحة هنا ان نسبة تشكل خلايا هطول امطار شديد الغزارة يرتفع خلال 48 ساعة قادمة من وقت الظهيرة ليوم الاثنين الى وقت الظهيرة ليوم الاربعاء القادم 29 يوليو مقارنة بالايام السابقة".

ويتابع الشوافي متوقعا ان يعم معظم المناطق اليمنية امطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة ويكون الهطول متفاوت الشدة يصل الى غزيرة ويصاحبها تدفق السيول وقد تكون شديدة الغزارة على عدة المناطق و بالنسية لتوقعات مناطق الهطول فان الحالة الجوية تؤثر على كامل اليمن من شرقه الى غربه من المهرة الى الحديدة و لا نستثني اي محافظة او مدينة من هطول امطار اقلها من متوسطة الى غزيرة سواء لبعض او لمعظم او لكامل المناطق في بعض المحافظات.

وكان الفلكي عدنان الشوافي منذ نهاية الاسبوع الماضي قد اصدر تحذيرات مبكرة و شديدة باللون البرتقالي (بشدة الدرجة/المستوى الثالث) من مخاطر الامطار الرعدية و السيول و الفيضانات التي سوف تتعرض لها اليمن خلال هذا الإسبوع.