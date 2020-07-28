مؤسسة وادي دوعن للتنمية توزع ألف سلة غذائية على عدد من مناطق دوعن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
الخليج 365 - دوعن
تواصلاً لحملاتها الإغاثية والتنموية وإستغلالاً لأيام عشر ذي الحجة التي تتنوع فيها أعمال الخير نفذ قسم تنمية المجتمع بمؤسسة وادي دوعن للتنمية مشروع توزيع ألف(1000) سلة غذائية على عدد من مناطق وادي دوعن بتمويل كريم من مجموعة الرحمة .
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة وادي دوعن للتنمية الأستاذ/ وليد خالد باقعر أن المؤسسة وبالتنسيق مع مندوبي المناطق قامت بتوزيع ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في عدد من قرى ومناطق وادي دوعن وذلك وفقاً والإستراتيجية للمؤسسة على سكان مديرية دوعن.
ودعى المدير باقعر أهل الخير والإحسان إلى الإسهام في تمويل مثل هذه المشاريع والتي لها الأثر الإيجابي على الأسر ،شاكراً كل الداعمين لهذا المشروع الذي يأتي في مثل هذه الأيام المباركة والتي يتقرب فيها المسلم بأنواع الطاعات والقربات لخالقه إضافة لما تمر به البلاد من أزمات وأرتفاع في الأسعار
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