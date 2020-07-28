الطلاب اليمنيون المبتعثون بجمهورية السودان "يعتصمون" مطالبين بمستحقاتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتصم الطلاب اليمنيون المبتعثون بجمهورية السودان لعدة أيام أمام بوابة السفارة اليمنية بالخرطوم مطالبين الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشرعية بصرف مستحقاتهم من الربع الرابع 2019م .



وطالب الطلاب المبتعثون بالسودان بمساواتهم بزملائهم في بعض الدول الأخرى الذين تم تسليمهم الربع الأخير من عام ٢٠١٩ منذ قرابة الشهرين والنصف بينما لم يتم صرف ذلك لهم إلى الآن بالإضافة لمسحقات الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٠م .

Advertisements

وبالرغم من الوعود ووضع بعض الحلول الأخرى التي تم ابلاغ الطلاب بها من قبل السفارة ، ووافق الطلاب عليها إلا أنه إلى الآن لم يتم صرف المستحقات لهم.

ويعيش الطلاب في جمهورية السودان وضعا صعبا نتيجة عدم صرف مستحقاتهم وارتفاع الأسعار وصعوبة الإجراءات من حيث نظام الكفالة والإقامة والتجديد ناهيك عن مصروفات الدراسة والإحتياجات اليومية.