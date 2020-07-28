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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطلاب اليمنيون المبتعثون بجمهورية السودان "يعتصمون" مطالبين بمستحقاتهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتصم الطلاب اليمنيون المبتعثون بجمهورية السودان لعدة أيام أمام بوابة السفارة اليمنية بالخرطوم مطالبين الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الشرعية بصرف مستحقاتهم من الربع الرابع 2019م .
وطالب الطلاب المبتعثون بالسودان بمساواتهم بزملائهم في بعض الدول الأخرى الذين تم تسليمهم الربع الأخير من عام ٢٠١٩ منذ قرابة الشهرين والنصف بينما لم يتم صرف ذلك لهم إلى الآن بالإضافة لمسحقات الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٠م .
وبالرغم من الوعود ووضع بعض الحلول الأخرى التي تم ابلاغ الطلاب بها من قبل السفارة ، ووافق الطلاب عليها إلا أنه إلى الآن لم يتم صرف المستحقات لهم.
ويعيش الطلاب في جمهورية السودان وضعا صعبا نتيجة عدم صرف مستحقاتهم وارتفاع الأسعار وصعوبة الإجراءات من حيث نظام الكفالة والإقامة والتجديد ناهيك عن مصروفات الدراسة والإحتياجات اليومية.
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