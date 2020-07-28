وفاة 6 مواطنين وإصابة 10 آخرين في حادث مروري بالمحويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي ستة أشخاص حتفهم بينهم أربع نساء، اليوم إثر انقلاب باص هيس كانوا يستقلونه في محافظة المحويت.



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مصادر أكدت أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وغزارة الأمطار التي هطلت في منطقة "خبة" التابعة لمديرية الرجم وهو ما أدى إلى خروج الباص عن الطريق وانقلابه.

وقالت المصادر إنه تم اسعاف 10 مواطنين 6 منهم إلى المستشفى الجمهوري بالمدينة فيما تم إسعاف 4 إلى صنعاء وهم في حالة حرجة.

هذا ودعا مواطنون ورجال مرور السائقين إلى تخفيف السرعة ومحاولة التوقف عن السير في حال حجبت الرؤية واشتد المطر، تفاديا لوقوع حوادث