شكرا لقرائتكم خبر عن انفجاران داخل قاعدة جوية بالعراق تحوي مخازن للسلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، وقوع انفجارين في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، داخل قاعدة ”سبايكر“ الجوية، حيث تحوي القاعدة مخازن للسلاح تعود مليشيات الحشد الشعبي. ولم يتطرق الجيش لسبب الانفجارين، ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجارين، في الوقت الذي قال فيه ناشطون إن القصف تم بصواريخ أمريكية موجهة، ردا على القصف الصاروخي الذي تعرض له معسكر التاجي مساء الاثنين.

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