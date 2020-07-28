شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم كيم: " بفضل ردعنا النووي لن تندلع حرب بعد الآن " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، بإنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال "قوة مطلقة" لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

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وأضاف كيم: " الآن صرنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية ".

وتابع: "بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد".