شكرا لمتابعة خبر عن حادث مروع في المحويت.. وفاة وإصابة 16 شخص من قرية واحدة كانو في طريقهم لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية،يوم امس الاثنين 27 يوليو/تموز، بوفاة 6 أشخاص واصابة 11 آخرين، في حادث مروري مروع بمحافظة المحويت ( شمال اليمن).

وقالت المصادر إن "باص ركاب مسافرين انقلب في منطقة خبة بمديرية الرجم، ما أدى إلى وفاة 4 نساء ورجلين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بليغة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجمهورية بمدينة المحويت".

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وأوضحت أن ضحايا الحادث من أبناء قرية جبل نعمان التابعة لمديرية حفاش، كانوا في طريقهم من صنعاء إلى قريتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى بين أهاليهم، لكن الأجازة تحولت إلى مأساة.

ومنذ أيام تشهد المحافظات الغربية (الحديدة- المحويت- ريمة) أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي، تسببت بوفاة العديد من المواطنين وتضرر المنازل والمزارع.