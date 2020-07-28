شكرا لمتابعة خبر عن أنهيار منزل سكني في منطقة باب بالعاصمة صنعاء ووفاة 3أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار منزل بمنطقة باب بالعاصمة صنعاء.

وأفاد المصدر ، بأن عددا من الضحايا سقطوا في انهيار منزل سكني من 4 طوابق أمام هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.

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وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأكد مصدر أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث و3 جرحى، وأن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال جارية من فرق الدفاع المدني والفرق الطبية.