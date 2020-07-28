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صنعاء - ياسمين الخيامي - اخبار الخليج 365 | هادي يؤكد على أهمية حضرموت في حاضر الوطن ومستقبله

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أهمية حضرموت في حاضر الوطن ومستقبله كما كانت على الدوام نبض الوطن وجوهرته التي لا يستقيم الحال إلا بحصول أبنائها على مكانتهم التي يستحقونها على مختلف النواحي والصعد.

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جاء ذلك خلال استقباله، الاثنين، في مقر إقامته بالرياض قيادة وممثلي مرجعية حضرموت الوادي ومؤتمر حضرموت الجامع، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وجدد هادي تأكيده إيلاء محافظة حضرموت اهتمامه الخاص من خلال جملة المشاريع التي نالتها أو التي هي قيد التنفيذ في إطار واقع البلد الجديد المرتكز على مخرجات الحوار الوطني وتفعيل الأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة.

وشدد هادي على موقف الدولة الداعم لتجسد حضرموت نموذجيتها وتفردها في التعايش والتحول الإيجابي والنهوض المجتمعي.

وبحسب الوكالة، فقد وجه رئيس الجمهورية الحكومة بالتنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بتعزيز الأمن في الوادي والصحراء وكذلك في إنجاز محطة الكهرباء بساحل حضرموت.