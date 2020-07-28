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صنعاء - ياسمين الخيامي - اخبار الخليج 365 | تقرير أمريكي يكشف استخدام "داعش" كبش فداء لدوافع سياسية وتوسعية في اليمن

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الخليج 365 - ترجمه

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كشف مركز السياسة العالمية (CGP) عن استخدام الرعاة الإقليميين للحرب في اليمن إلى جانب وكلائهم في البلد الذي مزقته الحرب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كمبرر لسياساتهم التوسعية.

وقال المركز في تقرير له أعدته الكاتبة إليزابيث كيندال وترجمه للعربية "الموقع بوست"، إن الرعادة الإقليميين يستخدمون داعش كبش فداء لأعمال العدوان ذات الدوافع السياسية أو كمعطل لعملية السلام ووسيلة يمكن من خلالها إثارة التوترات داخل التحالف العربي بقيادة السعودية.

وبحسب التقرير فقد تغير تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن خلال العامين الماضيين من كونه مجرد فرع للحركة الجهادية إلى كيان يشبه الوكيل أو الأداة في صراع أوسع بين اللاعبين الإقليميين.

ووفقا للتقرير فإنه يجب أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها حذرين من أخذ المطالبات التي قدمتها الجماعة في ظاهرها ويجب أن تراقب عن كثب الدول الإقليمية وشركاءها اليمنيين الذين يستفيدون من وجود جهات جهادية مثل داعش.

ولفت إلى أن هناك ثلاث قواعد قوة رئيسية في اليمن: 1) حكومة معترف بها دوليًا مقرها الرئيسي في الرياض مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية. 2) حركة الحوثي المدعومة من إيران ومقرها صنعاء.3) المجلس الإنتقالي الجنوبي الإنفصالي ومقره مدينة عدن الساحلية الجنوبية ومدعوم من الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التقرير تنقسم كل من هذه القوى الثلاث داخليًا إلى فصائل متنافسة تتغير دوافعها وولاءاتها بمرور الوقت. وقال "يمكن أن يساعد فهم هذا المشهد المعقد في تفسير التناقضات الواضحة حيث يمكن للجهات المتنافسة أن تتماشى مع استخدام داعش كوكيل إستراتيجي".

وذكر أن تحليل تطور داعش على مدى العامين الماضيين يشير إلى ظهور نسخة جديدة من المجموعة تمثل بيدقًا سياسيًا بقدر ما هي فاعل مستقل.

فشل داعش في اليمن

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يقول التقرير "على الرغم من الضجة حول إطلاقها (داعش) في نوفمبر 2014، وسط موجة من الانشقاقات المبكرة من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فشل تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن بسبب وحشيته العشوائية ورسائله الضعيفة وروابطه القبلية الضعيفة وأسلوب قيادته الطاغية. بحلول أواخر عام 2016، كانت المجموعة محصورة إلى حد كبير في زاوية وعرة بمحافظة البيضاء وسط اليمن".

وأشار إلى أنه تم سحق أي محاولة لإحياء ثرواته المتضائلة في أكتوبر 2017 عندما دمرت الغارات الجوية الأمريكية معسكرين رئيسيين لهم. بعد ذلك بوقت قصير، قام عمل منسق من قبل الولايات المتحدة وست دول من مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على كبار قادتها وتجميد أصولهم. بحلول أواخر عام 2017، كان داعش في اليمن قد استُنفد بشدة.

وفي محافظة عدن جنوبي اليمن، يشير التقرير إلى أنها شهدت الأشهر التالية سلسلة من العمليات المرتبطة بتنظيم داعش في المحافظة، أكدت هذه الهجمات على طريقة عمل جيدة التنسيق تختلف عن المجموعة الأساسية في البيضاء وبدا أن لها دافعًا إستراتيجيًا أكبر وهو استهداف القوات المدعومة من الإمارات والأجهزة الأمنية حيث كان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي يحاول بسط قبضته على المدينة الساحلية والجنوب الأوسع.

وقال "ربما تم الإبلاغ عن بعض عمليات الاغتيال في عدن بأنها للجماعة الإرهابية العالمية وذلك فقط لإخفاء أجندة سياسية مناهضة للانفصال.

وأضاف "نفذ تنظيم داعش حفنة صغيرة من العمليات الانتحارية في عدن لكن التخطيط والتنسيق المعقد نسبيًا يشير إلى بعض المساعدة من العناصر الشمالية، ربما من الحرس الجمهوري للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، حيث تدهورت عمليات داعش والقاعدة في أواخر عام 2017".

تناسخ داعش في اليمن

يقول مركز السياسة العالمية (CGP) إن من بين رماد معسكرات داعش المطمورة في محافظة البيضاء وسط اليمن، ظهر تجسيد للمجموعة حول مجموعة جديدة من القادة. في حين أن العلامة التجارية والأعلام والخطابات ظلت دون تغيير، كانت هناك عدة نقاط اختلفت فيها المجموعة الجديدة لما بعد 2018 عن تنظيم الدولة الإسلامية الأصلي في اليمن، مشيرا إلى أنها تبدو تلتصق بالمنافسات المحلية وتحاول ضخ صداقة أكثر ثقافيا في صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

ويمضي المركز الأمريكي بالقول "لكن التغيير الأكثر وضوحًا كان في مجموعة الاستهداف، فخلال عام 2017، اعتدى داعش بشكل رئيسي على مقاتلي الحوثي في ​​البيضاء. خلال عام 2018، تحولت إلى استهداف القاعدة التي اتهمها داعش بالتعاون مع الجيش اليمني. ويشير إلى أن القاعدة بدأت تشكو من مضايقات داعش المستمرة واستفزت أخيرًا في حرب مفتوحة مع منافستها الجهادية من يوليو 2018 إلى أوائل عام 2020. في هذه الفترة التي استمرت عامين تقريبًا، تم استهلاك الفصول المحلية من داعش والقاعدة بقتل بعضهم البعض.

واستطرد "خلال الربع الأخير من عام 2018، استهدفت 69% من هجمات داعش القاعدة و31% فقط استهدفت المتمردين الحوثيين ولم تستهدف أي منها الجيش اليمني أو قوات الأمن الجنوبية. خلال النصف الأول من عام 2019، في ذروة عملياتية، استهدفت 86% من هجمات داعش القاعدة و 14% فقط استهدفت مقاتلي الحوثي. تشير شهادات المنشقين عن داعش إلى حيرة المجندين الجدد في الانغماس على الفور في دورات مخصصة للإبادة ، بدلاً من "الحوثيين الشيعة" الفصيل الحوثي أو "الصليبيين وعملائهم الإقليميين".

ويشير التقرير إلى أن هناك ثلاثة تفسيرات محتملة لهذا التحول الدرامي، وكلها قد تكون صحيحة جزئيًا، أولاً، قد تكون الحرب بين الفروع اليمنية لداعش والقاعدة امتدادًا لتنافسهم الدموي العالمي. ثانيًا، قد يكون نتيجة محاولات متعمدة من قبل أجهزة الأمن والمخابرات لبث الشقاق داخل المشهد الجهادي في اليمن. تزود سلسلة فيديوهات "هدم التجسس" للقاعدة أدلة وافرة معظمها موثوق، على برنامج متضافر للتعطيل الذي أحدثه جواسيس داخليون ضد الحركات الجهادية في اليمن. ثالثًا، والأكثر إثارة للقلق، هو إمكانية تسخير داعش والقاعدة أو أجزاء منها، من قبل المنافسين الإقليميين وشركائهم المحليين ليصبحوا ذراعًا آخر للصراعات بالوكالة في المنطقة.

داعش اليمن ومقاتلو الحوثي

وبحسب المركز الأمريكي فإن تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة في يناير 2020 يفيد أن هذا التردد في استهداف مقاتلي الحوثي يشير إلى أن التجسيد الجديد لداعش يتعاون بالفعل مع أعدائه اللدودين، مؤكداً أن "الحوثيين قدموا المساعدة التكتيكية والتعاون وتبادل الأسرى وتسليم المعسكرات إلى داعش تحت إشراف الحوثيين".

وتقول إليزابيث كيندال في تقريرها إن هذه الصورة معقدة بسبب التحول الواضح الأخير لداعش في استهداف المتمردين الحوثيين. في النصف الأول من عام 2020، ادعت 94% من هجمات داعش أنها تستهدف مقاتلي الحوثي، بينما استهدفت 6% فقط القاعدة.

وأضافت "يبدو هذا تغييرًا جذريًا، ولكن هناك بعض التحذيرات المهمة. أولاً، إن الهجمات على فصيل الحوثي كلها صغيرة النطاق. ثانيًا، يتطابق المفتاح المطالب به بشكل عام مع تقرير الأمم المتحدة وبالتالي قد يكون مصممًا بقصد دحضه. ثالثاً، تفيد التقارير بأن السكان المحليين عارضوا الهجمات المزعومة على مقاتلي الحوثي.

وتابعت "لا توجد أدلة تذكر على أن داعش تقاتل متمردي الحوثي لكن ادعاءهم القيام بذلك يعمل بشكل جيد لكلا الطرفين. بالنسبة لداعش، يتماشى هذا مع السرد الطائفي للمنظمة الأم ويوفر موادا للنشرة الأسبوعية. بالنسبة للحوثيين، يدعي تنظيم داعش أن الهجمات عليهم تدعم مزاعم الحركة المدعومة من إيران بمحاربة الإرهابيين وبالتالي تبرر الدفع العسكري إلى البيضاء. وهكذا يمكن لفصيل الحوثي أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي كطرف مظلوم وحليف مفيد في مكافحة داعش.

داعش اليمن ضد القاعدة.. من الرابح؟

وتضيف "على الرغم من مساعدة الحوثيين المزعومة لداعش إلا أن القاعدة كانت لها اليد العليا حتى نهاية عام 2019. وقد جعلت القاعدة قضية مشتركة مع القبائل المحلية لمكافحة آفة داعش والمتمردين الحوثيين المزدوجة وطرد داعش من بعض المعسكرات".

وقالت "لقد تم جعل داعش تبدو سخيفة ووحشية على حد سواء عندما نشرت القاعدة على منصتها هداية ميديا ​​لقطات مساومة يزعم أنها وجدت وسط حطام معسكرات داعش المهجورة. إلى جانب مقاطع فيديو داعش، مثل عدم قدرة زعيمهم على حفظ خطوطه البسيطة، كان هناك لقطات مهملة لأعمال وحشية مروعة مثل رمي شاب معصوب العينين من جانب جرف وكذلك أدلة على خلايا صغيرة وحاويات معدنية التي سيحشر فيها داعش المسلحين المعارضين لتحميصها تحت أشعة الشمس الحارقة. لذلك، لم يكن مفاجئًا عندما تمكن تنظيم داعش في نوفمبر 2019 من حشد 29 مقاتلًا مسلحين فقط لصورته الجماعية التي تم تصميمها وتعهد بالولاء لخليفة داعش الجديدة".

وتوقعت إليزابيث كيندال في 2020 ارتفاع حظوظ داعش مرة أخرى. يبدو أن أرقامها تضاعفت ثلاث مرات. في يناير، نشرت صوراً لمحكمة جريئة في الهواء الطلق في البيضاء تضم 88 رجلاً وسط مجموعة من الأعلام السوداء. ومع ذلك، فإن القوة الظاهرة لداعش تعكس على الأرجح ضعف القاعدة الحالي.

وذكرت أن تنظيم الدولة الإسلامية تمكن من القضاء على انشقاقات القاعدة والاستفادة من القيادة المتغيرة للقاعدة والمشهد العملياتي. بحلول أواخر عام 2019، تباطأ وابل هجمات القاعدة المستمر إلى حد ضئيل، وتوقف تمامًا في فبراير 2020.

ولفتت إلى أن تنظيم داعش يعى إلى الاستفادة من ثقافة الشك والقتال الداخلي والقيادة المشلولة للقاعدة مما أدى إلى هروب 18 من مقاتليه على الأقل. نشرت صحيفة "التقوى ميديا" التابعة لداعش وثيقتين تفصلان الهجران في أوائل عام 2020، وأكدتهما القاعدة في وقت لاحق في بيان دفاعي للغاية في مايو. والبيان المكون من 18 صفحة هو أطول بيان للقاعدة على الإطلاق، مما يشير إلى خطورة التحدي الثلاثي الذي تواجهه الآن من الخداع والانشقاق والفرار من الخدمة.

في نفس الوقت الذي حدث فيه هروب القاعدة، قامت مجموعتان منشقتان على الأقل بتحويل الولاء إلى داعش. كانت هذه المجموعات المنشقة من بين خمس مجموعات عثر عليها هذا المؤلف في أوائل عام 2019 عندما ظهرت على السطح في البيضاء ومأرب. في حين أنهم كانوا خلال عام 2019 مؤيدين بقوة للقاعدة ومناهضين لتنظيم داعش بقوة. في عام 2020، قاموا ببث الغسيل القذر للقاعدة أثناء الإحتفال باحتلال داعش. من المستحيل معرفة ما إذا كان هذا الانعطاف ناتجًا عن تغيير حقيقي في القلب أو مكافأة أو ضغينة أو مجرد عمل عملاء استأجرتهم خدمة استخبارات إقليمية، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير أيضا تلقي "داعش سنترال" باللوم على مشاكل القاعدة في تسللها الجاسوس من قبل جواسيس يشجعونها على محاربة داعش بدلاً من الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وفقًا لرواية داعش، فإن أولئك الذين يحرصون على محاربة داعش يتم الترويج لهم ومكافأتهم مالياً في حين أن أولئك الذين لا يقتلون في غارات الطائرات بدون طيار أو يتم إعدامهم داخليًا بتهم ملفقة بالتجسس. وهذا يعني ضمنا أن أي زعيم للقاعدة ترك على قيد الحياة يجب أن يكون عميلا للغرب وحلفائه.

وأوضح أن إستراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية تتمثل في إشعال عدم الثقة وتفاقم الخلافات داخل القاعدة. تتلاءم روايته بدقة مع التصريحات التي نشرها متشددو القاعدة الغاضبون في أبريل 2020 احتجاجًا على براءة بعض الذين أعدموا بتهم التجسس وطرق استجواب قيادتهم في التحقيق.

ويضيف "لكن داعش دحضت حججها الخاصة لسبب غير مفهوم من خلال وصف أولئك الذين أعدموا بتهم التجسس بأنهم أكبر المحرضين على الصراع مع داعش. هذه الإدعاءات لا يمكن أن تكون صحيحة على حد سواء -وفق التقرير- لا يمكن أن يكون عناصر القاعدة الذين تم إعدامهم جهاديين حقيقيين حيث أدى ترددهم في محاربة داعش إلى قتلهم بتهم التجسس المزيفة وأيضاً خونة يكلفهم معالجوهم بالتحريض على الصراعات داخل الجهاديين. قد يكون الأمر هو أن مواد داعش تكتب من قبل عملاء لا يمكنهم رؤية التناقض الصارخ أو من قبل العديد من المؤلفين الذين لا يتعاونون بشكل جيد أو من قبل وكلاء خارجيين يقومون بشكل أو بآخر بعملهم.

ويقول "كان إخراج الفيديو الأخير لداعش أكثر مهارة في فضح القاعدة كرهينة سياسية. وشهد مقطع فيديو في أبريل مسلحي القاعدة الذين يعترفون بتعاون الجماعة مع الجيش اليمني الذي لم يعد يقاتل فقط مقاتلي الحوثي المدعومين من إيران في الشمال ولكن أيضًا الانفصاليين المدعومين من الإمارات في الجنوب".

ويلفت إلى أن هناك تلميحات من جهة خارجية تنتج الفيديو، فكانت طويلة بشكل غير معتاد ومنتجة بشكل جيد ودخلت "الجهاد" عبر موقع غير رسمي قبل أن يتم التقاطها من قبل وسائل الإعلام المركزية لداعش ونشرها على الأسلاك المرقمة رسميًا. ويقول "كان التوقيت مهمًا أيضًا: ظهر بعد أربعة أيام فقط من إعلان الانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة "الإدارة الذاتية" لجنوب اليمن، وهي خطوة تركت اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والحكومة المدعومة من السعودية في حالة يرثى لها".

وقال "تم تشغيل الفيديو في أيدي الإنفصاليين (المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا)، حيث بدا أنه يثبت ادعاءهم القديم بتعاون الحكومة مع المليشيات الإرهابية وبالتالي برر محاولتهم للسيطرة. لكن يجدر النظر في الجهة الأخرى التي يستفيد منها اكتشاف داعش في الوقت المناسب".

وتقول إليزابيث كيندال "بطبيعة الحال، ستستفيد إيران وشركاؤها من حثّ داعش على التصدعات الجديدة للتحالف العربي. وأثار ذلك الشكوك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واستمر الصراع بين القوات الموالية للحكومة والقوات الانفصالية في جنوب اليمن وصرفت التحالف بقيادة السعودية عن الحرب ضد مقاتلي الحوثي المدعومين من إيران".

رفض أم انحراف؟

تمضي الكاتبة بالقول "كل من داعش والقاعدة ظلال لأنفسهم السابقة. في حين يبدو أن داعش لها اليد العليا حاليًا ضد القاعدة، فقد تضاءل نشاطها هذا العام بشكل كبير. تتمثل إحدى طرق تقييم نشاط داعش في مراقبة تأبين الشهداء لأن عدد الوفيات يساوي بشكل عام عدد ونطاق العمليات وإن كان بشكل غير دقيق. شهد تأبين داعش انخفاضا كبيرا من 49 في 2018 إلى 23 في 2019 و 3 فقط خلال الأشهر الستة الأولى من 2020. كما تجدر الإشارة إلى أن 93% من هؤلاء الشهداء قتلوا في البيضاء مما يشير إلى أن هذه المحافظة حتى الآن ظلت مركز نشاط داعش الرسمي.

وتنعكس هذه الصورة -بحسب التقرير- لتراجع نشاط داعش في تكرار مطالباتها التشغيلية. خلال عام 2019، بلغ متوسط ​​العمليات أو الهجمات 19 كل ربع عام. وقع ما يقرب من 88% تقريبًا في البيضاء مع انحراف شديد الأهمية: ارتفاع مفاجئ في العمليات في عدن في أغسطس 2019. جاء هذا في وقت متأخر في أعقاب الانفجار المروع في احتفال عسكري أودى بحياة العشرات من المؤيدين المدعومين من الإمارات بما في ذلك اللواء أبو اليمامة. وزعم مقاتلو الحوثي أنهم نفذوا الهجوم باستخدام طائرات بدون طيار وصاروخ لكن تحقيقًا لاحقا أجرته الأمم المتحدة لم يعثر على أي دليل على هذه الأسلحة. وهذا يشير إلى أن مقاتلي الحوثي ربما كانوا يعملون مع شركاء على الأرض في عدن.

وذكر أن الهجوم مهم لأنه أثار صراعا على السلطة وجها لوجه في عدن بين الأعضاء الرئيسيين في التحالف العربي الذين يقاتلون مقاتلي الحوثي المدعومين من إيران. وأكد الإنفصاليون المدعومون من الإمارات سلطتهم على الحكومة المدعومة من السعودية، التي اشتبهت مليشياتها في تورطها في الهجوم. السلسلة غير المعتادة من الهجمات التي تحمل علامة داعش في عدن والتي أعقبت ذلك يبدو أنها مصممة لتفاقم التوترات.

حرب بالوكالة جديدة؟

وتساءلت إليزابيث كيندال في تقريرها: !كيف يمكن للمرء أن يفسر هذا الانخفاض الواضح؟"، وتجيب "بالطبع، قد يكون ذلك جزئياً نتيجة عمليات مكافحة الإرهاب أو لحاجة الراحة أو حتى فيروس كورونا. من المرجح أن المتطرفين اليمنيين تم اختيارهم من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية وشركائهم المحليين لخدمة الأجندات السياسية".

وذكرت أنه "من الصعب رسم خطوط مستقيمة بين المديرين السياسيين ووكلائهم الجهاديين إلى حد كبير لأن جميع الجهات الفاعلة في اليمن تعاني من الانقسام الداخلي العميق مما يجعل الولاءات متقلبة للغاية".

وقالت "توجد فصائل متنافسة داخل الحكومة المعترف بها دوليًا، كما هو الحال داخل حكومة الحوثي المتمردة وبين مختلف مناطق الدولة السابقة في جنوب اليمن".

وأشارت إلى أن هناك تيارات متضاربة داخل التحالف العربي نفسه حيث تدعم الإمارات والسعودية على ما يبدو رؤى متباينة طويلة الأمد للشكل المستقبلي لليمن، وتتعارض رؤى كل منهما أيضًا مع مصالح الجهات الإقليمية الأخرى وعلى الأخص إيران ولكن أيضًا قطر وعمان وربما أيضًا في تركيا وروسيا.

وختمت إليزابيث كيندال تقريرها بالقول "في مثل هذا الانصهار الفوضوي، من غير المعقول تقريبًا أن الجماعات الجهادية المنقسمة في اليمن والتي أضعفتها ضربات الطائرات بدون طيار والمليئة بالجواسيس، كان يمكن أن تتجنب الحصول على خدمات أجنبية جغرافية سياسية ممولة جيدًا". مضيفة "بعبارة أخرى، فإن كل من داعش والقاعدة أو الفصائل المختلفة داخلها من المحتمل أن يتم تسليحهم من قبل القوى الإقليمية بدلاً من خوضها كأعداء".

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*الكاتبة : الدكتورة إليزابيث كيندال زميلة أبحاث أولى في اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية بيمبروك بجامعة أكسفورد. في السابق، شغلت الدكتور كيندال مناصب في جامعتي إدنبره وهارفارد، بالإضافة إلى عملها كمدير لمركز ترعاه الحكومة البريطانية يركز على بناء الخبرة البحثية العربية في الحركات الجهادية.

*مركز السياسة العالمية (CGP) هو منظمة غير ربحية. هو أول مركز أبحاث أمريكي غير حزبي يعمل حصريًا على قضايا تتقاطع بين السياسة الخارجية الأمريكية والجغرافيا السياسية الإسلامية. نحن نهدف إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة والإستقرار العالمي من خلال تمكين صناع القرار في السياسة الخارجية من خلال توصيات عملية تستند إلى تحليل مستنير ودقيق.