شكرا لمتابعة خبر عن اخبار الخليج 365 | عاجل: الامارات تتخلى عن الجنوبيين وتمنح ابناء هذه المحافظة الشمالية الجنسية وتسمح لهم بدخول أراضيها دون تأشيرة..لن تصدق السبب الذي جعل الامارات تتخذ هذا القرار المباغت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اخبار الخليج 365 | عاجل: الامارات تتخلى عن الجنوبيين وتمنح ابناء هذه المحافظة الشمالية الجنسية وتسمح لهم بدخول أراضيها دون تأشيرة..لن تصدق السبب الذي جعل الامارات تتخذ هذا القرار المباغت

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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج 365 | عاجل: الامارات تتخلى عن الجنوبيين وتمنح ابناء هذه المحافظة الشمالية الجنسية وتسمح لهم بدخول أراضيها دون تأشيرة..لن تصدق السبب الذي جعل الامارات تتخذ هذا القرار المباغت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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