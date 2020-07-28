شكرا لبحثكم عن خبر بعد غياب 18 عاما.. ظهور نجاة الصغيرة متخفية في شوارع القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رغم اختفاء الفنانة المصرية نجاة الصغيرة عن الأعين منذ 18 عامًا، وابتعادها عن الأضواء منذ إعلان اعتزالها عام 2002 والتزامها منزلها طيلة السنوات الماضية مع رفضها التام الظهور في أي وسيلة إعلامية، وقع حادث في العمارة التي تسكن بها بمنطقة الزمالك أخرجها للشارع، والتقط لها المارة صورًا تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الحادث الذي وقع بمحل سكن نجاة الصغيرة عبارة عن تصدع بالعمارة، ومعه تحرك المسؤولون فأثبتت التقارير أن هبوطًا أرضيًا وقع في العمارة الكائنة بشارع عزيز أباظة في الزمالك بسبب تدشين مشروع مترو الأنفاق الجديد، الأمر الذي اتخذ معه المسؤولون قرارًا بإخلاء العقار تمامًا من السكان.



وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تناقل رواد التواصل الاجتماعي صورًا لسيدة "متخفية" في غطاء وجه وتجلس بجوار العقار على كرسي واضعة قدمًا فوق الأخرى وقيل إنها الفنانة نجاة الصغيرة، حيث التقط لها المارة صورًا سرعان ما راجت في السوشال ميديا، كونها تظهر للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أمام عدسات الكاميرات.



وأكد شاهد عيان أن نجاة الصغيرة رفضت كل من يقترب منها إلا من تعرفهم من بعض جيرانها، كما رفضت التصريح لأي وسيلة إعلامية، من الحضور إلى موقع الحادث لرصده عند انتشار الخبر أنها نجاة الصغيرة، كما رفضت التأكيد أمام الكاميرات والمصورين أنها الفنانة الشهيرة.