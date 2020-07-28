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شكرا لبحثكم عن خبر بعد غياب 18 عاما.. ظهور نجاة الصغيرة متخفية في شوارع القاهرة والان مع التفاصيل
الحادث الذي وقع بمحل سكن نجاة الصغيرة عبارة عن تصدع بالعمارة، ومعه تحرك المسؤولون فأثبتت التقارير أن هبوطًا أرضيًا وقع في العمارة الكائنة بشارع عزيز أباظة في الزمالك بسبب تدشين مشروع مترو الأنفاق الجديد، الأمر الذي اتخذ معه المسؤولون قرارًا بإخلاء العقار تمامًا من السكان.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، تناقل رواد التواصل الاجتماعي صورًا لسيدة "متخفية" في غطاء وجه وتجلس بجوار العقار على كرسي واضعة قدمًا فوق الأخرى وقيل إنها الفنانة نجاة الصغيرة، حيث التقط لها المارة صورًا سرعان ما راجت في السوشال ميديا، كونها تظهر للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أمام عدسات الكاميرات.
وأكد شاهد عيان أن نجاة الصغيرة رفضت كل من يقترب منها إلا من تعرفهم من بعض جيرانها، كما رفضت التصريح لأي وسيلة إعلامية، من الحضور إلى موقع الحادث لرصده عند انتشار الخبر أنها نجاة الصغيرة، كما رفضت التأكيد أمام الكاميرات والمصورين أنها الفنانة الشهيرة.
وقال شاهد العيان الذي يسكن بالقرب منها إنها اعتادت على عدم الظهور كثيرًا خلال السنوات الماضية وعند خروجها للشارع تقوم بارتداء قطعة من القماش على وجهها، مؤكدًا أن هذا يتم منذ قرابة 4 أعوام وذلك حتى لا يتعرف عليها أحد من المارة ويزعجها، مشيرًا إلى أن شكلها المعتاد للجمهور قد تغير تمامًا بسبب عامل السن، مؤكدًا أنها تمشي بصورة تكاد تكون طبيعية ولا تعاني من أمراض.
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