شكرا لبحثكم عن خبر المسودة الأساسية لالية تنفيذ اتفاق الرياض بين الانتقالي والشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت صحيفة عدن الغد من مصادرها على نص بنود اتفاق تم التوصل اليه فجر اليوم بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لأجل الشروع في تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب المصادر للصحيفة فقد قضى الاتفاق ننشرها كما وردت :.

‏عناوين الاتفاق على تنفيذ اتفاق الرياض :

1️⃣الانتقالي يلتزم ويوافق على شرط فخامة الرئيس بالإعلان الواضح والصريح بالتخلي الكامل عن الادارة الذاتية وكل ما ترتب عليها والالتزام التام بتنفيذ اتفاق الرياض وذلك قبل الدخول في اي ترتيبات سياسية.

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2️⃣سيتم بعد ذلك تعيين محافظًا ومديرًا لأمن عدن وسيبدأ فوراً وبإشراف سعودي سحب كافة الأسلحة واخراج كافة قوات المجلس الانتقالي من العاصمة عدن والإبقاء على الأجهزة الأمنية لحفظ الامن في عدن.

3️⃣سيتم تكليف رئيس الحكومة بالقيام بالتشاور مع كافة المكونات السياسية لتشكيل الحكومة خلال فترة ثلاثون يوما . ولن يتم اعلان الحكومة الا بالانتهاء من تنفيذ كافة البنود الأمنية والعسكرية في عدن وعودة الأوضاع الى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى وذلك بضمانة سعودية كاملة.

4️⃣سيحصل الانتقالي على أربع حقائب وزارية فقط والحزب الاشتراكي سيتنازل بحقيبته للانتقالي وستقسم باقي الحقائب على بقية المكونات السياسية.

5️⃣التزم الانتقالي بالعمل في إطار الدولة وضمن برنامج الحكومة وعلمها الوطني ودستورها النافذ .