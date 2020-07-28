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صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب إهمال الأب ..سقوط مروع لسيارة من حافة جبل " كوكبان " الشاهق وبداخلها طفله صغيرة وهذه صورة الطفلة

لم يدرك المواطن أحمد القحيط أن رحلته السياحيه للتنزه في مدينة كوكبان محافظة المحويت ستتحول إلى مأساة لن يندمل جرحها، ولم يتوقع أنه سيعود إلى قريته في حاز بمديرية همدان التابعه لمحافظة صنعاء بجثة إبنته الصغيره التي دفعت حياتها ثمناً للإهمال.

تلك ملخص فاجعة حدثت عصر اليوم في مدينه كوكبان حيث قام المواطن/أحمد محمد مظفر القحيط بإيقاف سيارته في حافة جبل كوكبان بدون أي احتياطات وبداخلها إبنته الصغيره، لتهرول السياره وتسقط من قمة الجبل وتصبح إبنته جثة هامدة ، ويخيم الحزن على الأسرة والمنطقه بأسرها لاسيما من شاهد الحادث.

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