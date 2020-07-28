شكرا لمتابعة خبر عن قناص حوثي يستهدف امرأة مسافرة في البيضاء اقرأ المزيد : https://yemen-window.com/posts/106205 تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام t.me/yewindow صفحتنا على الفيس بوك www.facebook.com/ye.window صفحتنا على تويتر www.twitter.com/windowyemen والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قناص حوثي يستهدف امرأة مسافرة في البيضاء اقرأ المزيد : https://yemen-window.com/posts/106205 تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام t.me/yewindow صفحتنا على الفيس بوك www.facebook.com/ye.window صفحتنا على تويتر www.twitter.com/windowyemen

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كانت هذه تفاصيل خبر قناص حوثي يستهدف امرأة مسافرة في البيضاء اقرأ المزيد : https://yemen-window.com/posts/106205 تابعونا عبر قناتنا بالتليجرام t.me/yewindow صفحتنا على الفيس بوك www.facebook.com/ye.window صفحتنا على تويتر www.twitter.com/windowyemen لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.