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صنعاء - ياسمين الخيامي - اخبار الخليج 365 | يحدث الآن: انفجار الوضع العسكري في مأرب واشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين قبائل عبيده وقوات الأمن واحتراق 6 قاطرات نفط كحصيلة أولية (صور)

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