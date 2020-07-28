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صنعاء - ياسمين الخيامي - مليشيا الحوثي تنهب معدات طبية وأثاث وحدة صحية بمحافظة إب

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020-07-28 (الخليج 365_متابعات )

صادرت مليشيا الحوثي الانقلابية، معدات طبية وأثاث وحدة صحية في مديرية السياني، جنوب محافظة إب، وسط اليمن. وقالت مصادر طبية، إن مكتب الصحة في مديرية السياني الخاضع لمليشيا الحوثي، قام بمصادرة معدات طبية وأثاث قدمتها إحدى المنظمات المانحة للوحدة الصحية في منطقة "محطب" في عزلة صهبان بمديرية السياني. وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المعدات الطبية في جنح الليل، وسط تضارب الأنباء حول وجهتها، ففي الوقت الذي يقول الأهالي أن قيادات حوثية تقف وراء عملية النهب، يعلل مركز صحة السياني بنقلها لمركز آخر (لم يسمه) داخل المديرية. من جهته أكد عضو المجلس المحلي عن المنطقة في المديرية" عبدالغني الوجيه" وقوع الحادثة، وقال إن الحادثة أشبه بعملية سطو، مشيراً إلى أن تفاصيل عملية مصادرة المعدات الطبية لاتبدو قانونية، كونها تمت خفية بعد الفجر وفي لحظة تساقط للأمطار، مبدياً استغرابه من الحديث عن توجيهات بنقلها إلى مكان آخر. وقدرت المصادر قيمة المعدات الطبية المصادرة بنحو 50 ألف دولار أمريكي، حيث تشمل أجهزة طبية من بينها جهاز تلفزيون (سونار) وأجهزة مختبر ومنظومة طاقة شمسة متكاملة. وتُتهم مليشيا الحوثي من قبل منظمات عاملة في المحافظة، بمصادرة ونهب المساعدات الطبية التي تقدمها للقطاع الصحي في المحافظة وتستخدمها لصالح الجماعة.