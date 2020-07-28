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صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف عن ابرز بنود الاتفاق.. بن لغبر: الانتقالي سيحصل على 6 وزارات

كشف الأكاديمي والصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر, عن ابرز بنود اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

وكتب في تغريدة على تويتر "تفاصيل من الاتفاق 6 وزارات خالصة للانتقالي + 2 لشركائه -4 وزارات تشاوريه و2 لهادي على أن يوافق الانتقالي على الأسماء".

وتابع "يعلن الانتقالي قبول الحكومة في عدن التي سيشكلها معين خلال 30 يوما -يعين الانتقالي محافظا ومديرا لأمن عدن بالإضافة إلى خمس محافظات ويوقع هادي -فك الاشتباك".

وتابع في تغريدة اخرى " في أبين وعودة قوات الطرفين إلى قواعدها -توجه كل القوات إلى جبهات القتال بما فيها قوات الاحتلال المحتلة لوادي حضرموت وشبوة -تشكل قوات محلية هناك"

وتابع "بالنسبة لسقطرى تبقى تحت سيطرة ابنائها بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي" .

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