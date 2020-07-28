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صنعاء - ياسمين الخيامي - الارياني: ماتروج له مليشيا الحوثي بشأن صرف نصف راتب كل نصف عام وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين

2020-07-28 الساعة 02:20 (الخليج 365 _ متابعات)

قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان ما تروج له مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين". وأضاف وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان مزاعم المليشيا الحوثية دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والايرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والامم المتحدة لصرف الراتب بانتظام". ‏واشار الوزير الارياني الى ان المليشيا الحوثية دأبت منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والايرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر انجاز. ‏ونوه الارياني الى ان مليشيا الحوثي إجهضت ترتيبات الحكومة برعاية اممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام" بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، دون التنسيق او اخطار المبعوث الدولي. و‏قال الارياني "تحاول مليشيا الحوثي الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل ٦ اشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو اعادة الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة". ‏وأكد الارياني حرص الحكومة على صرف رواتب كافة موظفي الدولة بشكل منتظم ووقف عمليات النهب والاستقطاع غير القانوني باسم الضرائب والزكاة والخمس، والاستغلال والتوظيف السياسي لهذا الملف الإنساني، فيما تواصل المليشيا الحوثية نهب اقوات المواطنين والعزف على أوجاعهم والمتاجرة بمعاناتهم.

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