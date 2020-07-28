شكرا لبحثكم عن خبر أول اختراع طبي يقضي على فيروس كورونا نهائياً من أول ملامسه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علن معهد طبي برتغالي، تمكنه من صناعة كمامات تقضي على كورونا في حال ملامسة الفيروس لها.

وبحسب بيان نشره معهد “جوا لوبو أنطونيس” في العاصمة لشبونة، تحمل الكمامة الجديدة اسم “MOxATech” وطرحت داخل الأسواق في أبريل/ نيسان الماضي.

وأشار المعهد في بيانه، إلى أن الكمامة الجديدة أثبتت فعاليتها في القضاء على فيروس كورونا بعد التجارب المخبرية، وطرحها في الأسواق.

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وأظهرت التجارب أن الكمامة الجديدة بفضل نوع القماش وطريقة النسيج والمستلزمات المصنوعة منها، تستطيع القضاء على فيروسي كورونا وسارس، حتى بعد 50 غسلة للكمامة.

ولفت البيان إلى أن الكمامة مصنوعة من عدة طبقات، وتمنع تسرب المياه، ومن أبرز ميزاتها أنها قابلة للغسيل.

وأكد أن المعهد بدأ تصنيع الكمامة الجديدة تحت ماركة مسجلة باسم “مو” (MO) لتصديرها إلى كافة أنحاء العالم.