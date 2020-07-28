شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة : نادرة ل علي عبدالله صالح... وهو يبكي فوق جنازة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اغتالته ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران وهو يبكى فوق جنازة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر. وقال نشطاء هذه صورة نادرة للرئيس السابق وهو يبكي بحرقة في جنازة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر فقد كان الزعيم أب وأخ وصديق لجميع اليمنيين دون استنثاء.

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