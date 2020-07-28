شكرا لبحثكم عن خبر الفلكي الشوافي يكشف عن ارتفاع توقعات هطول الأمطار خلال 48 ساعة قادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي، عدنان الشوافي، الاثنين 27 يوليو /تموز 2020، عن ارتفاع توقعات هطول الأمطار خلال 48 ساعة قادمة مقارنة بالأيام السابقة.

وأوضح الشوافي في بيان -تلقت "خبر" نسخة منه- أن "اليمن تشهد هذه الأيام حالة ماطرة تقريبا غطت معظم المناطق اليمنية ما بين خفيفة إلى غزيرة وصلت على بعض المناطق إلى شديدة الغزارة وألحقت العديد من الضحايا والأضرار بالممتلكات والبنية التحتية".

وقال "إن نسبة تشكل خلايا هطول أمطار شديد الغزارة يرتفع خلال 48 ساعة قادمة من وقت الظهيرة ليوم الاثنين إلى وقت الظهيرة ليوم الأربعاء القادم 29 يوليو 2020 مقارنة بالأيام السابقة.

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وتوقع الشوافي، أن تعم معظم المناطق اليمنية أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة ويكون الهطول متفاوت الشدة تصل إلى غزيرة ويصاحبها تدفق السيول وقد تكون شديدة الغزارة على عدة مناطق".

وتابع "وبالنسبة لتوقعات مناطق الهطول فإن الحالة الجوية تؤثر على كامل اليمن من شرقه إلى غربه من المهرة إلى الحديدة ولا نستثني أي محافظة أو مدينة من هطول أمطار أقلها من متوسطة إلى غزيرة سواء لبعض أو لمعظم أو لكامل المناطق في بعض المحافظات.

ونوه إلى أن الحالة مستمرة بعد ذلك، مذكرا بالتنبيهات الشديدة من مخاطر الأمطار الرعدية على اليمن خلال هذا الأسبوع.