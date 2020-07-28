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صنعاء - ياسمين الخيامي - فضحية جديدة لحكومة عبدالملك لإدارة الملف الاقتصادي-التفاصيل

الثلاثاء28-يوليو-2020

الخليج 365-متابعات -

أثارت مصادر إعلامية نبأ ترأس السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر للجنة عليا لإدارة الملف الاقتصادي اليمني ضمت في عضويتها رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من الوزراء حفيظة الرأي العام المحلي في اليمن باعتبار ذلك فضيحة جديدة لحكومة هادي .

واستغرب مراقبون للشأن اليمني بأن يرأس سفير دولة لجنة اقتصادية عليا تكون حكومة دولة أعضاء في هذه اللجنة التي يرأسها السفير السعودي آل جابر.

واعتبر المراقبون بأن إحالة واحدا من أهم الملفات في اليمن من قبل التحالف للسفير السعودي آل جابر يعد انتقاصا بحق حكومة هادي من قبل التحالف مع ارتفاع مؤشرات الفقر وشبح المجاعة التي تهدد غالبية الشعب اليمني جراء تدهور الاقتصاد اليمني ما ينذر بكارثة كبيرة.

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وكان السفير السعودي قد شكل لجنة تضم في عضويتها كلا من رئيس الوزراء معين عبد الملك المحسوب على آل جابر ونجيب العوج وسالم بن بريك ومحمد العناني لإعداد روية لدعم الاقتصاد اليمني وفق برنامج اعادة الإعمار.

المصادر كشفت ان الخطوات التي يقوم بها السفير هي من اجل مشاريعه الخاصة في برامج اعادة الإعمار والتي صاحبتها ملفات فساد انكشفت من خلال الوديعة السعودية والتي ذهبت لمصالح نافذين برعاية السفير ورئيس الوزراء الحالي.