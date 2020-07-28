شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني للأرصاد.. ينبه المواطنين بالعاصمة صنعاء بسرعة إخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - المركز الوطني للأرصاد.. ينبه المواطنين بالعاصمة صنعاء بسرعة إخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل



الثلاثاء, 28-يوليو-2020

الخليج 365-متابعات -

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز ، إنه يتوقع هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين , الضالع , البيضاء شبوة , لحج , مأرب وهضبة حضرموت وعلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها .

===========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

عاجل:لأول مرة اعتراف رسمي من الامارات..الجنوبيين لا يريدون حكم الانتقالي لأنه سيحول الجنوبيين الى عبيد ( صورة +نص التصريح من قناة اماراتية رسمية)

عاجل ..اول تصريح رسمي من الحوثيين على اعتقال الشيخ عبد المجيد الزنداني من قبل السلطات السعودية ( نص التصريح )

عاجل:هادي يرفع الراية البيضاء ويوافق على اخطر 3 مطالب للانتقالي كان يرفضها رفضا قاطعا..لن تصدق ماهي تلك المطالب التي وافق عليها الرئيس هادي رغما عنه

عاجل:ولي العهد السعودي يصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويباغت الوزراء بطلب صادم لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا طلب وكيف كان رد الوزراء

عاجل:صحيفة أمريكية تكشف عن دولة عربية فيها اقل اصابة بفيروس كورونا..ومنظمة عالمية تطلق صرخة مدوية ارعبت كل ابناء المحافظات اليمنية خاصة الجنوبية

نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن اذا تناولتها على وجبة الغداء فإنها تنقي دمك من السموم وتحميك من امراض المعدة والسكري وتحارب هشاشة العضام وتقيك من الجلطات

عاجل وهاااام:مدير عام الجوازات السعودية، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يعلن رسميا اعفاء هذه الفئة من المغتربين اليمنيين من دفع الرسوم والغرامات

Advertisements

عاجل: يمنية في ريعان شبابها من هذه المحافظة الجنوبية تنتحر حرقا بعد ان سلبها مسؤول كبير اغلى ما تملك..( اسم الفتاة + اسم المسؤول الحقير )

وجبة يمنية شهيرة وبسيطة تجعلك فحل كالثور وتشبع رغبة زوجتك في المعاشرة في اي وقت..كما انها تقوي مناعة جسمك وتمنع اقتراب فيروس كورونا منك او من عائلتك



عاجل: الامارات تتخلى عن الجنوبيين وتمنح ابناء هذه المحافظة الشمالية الجنسية وتسمح لهم بدخول أراضيها دون تأشيرة..لن تصدق السبب الذي جعل الامارات تتخذ هذا القرار المباغت

عروسة عربية في ريعان شبابها تباغت الجميع وتنتحر ليلة زفافها..وعند تشريح جثتها كانت المفاجئة التي صدمت الجميع

لاتسمح ابدا لزوجتك او اطفالك او اقاربك بتناول هذا المشروب حتى لو كانو سيموتون عطشا لأنه سم قاتل يدمر صحتهم..لن تصدق ما هو هذا المشروب

عاجل وخطير:قيادي حوثي بارز يباغت السعوديين ويبعث برسالة نارية مزلزلة للشيخ عبد المجيد الزنداني بعد ان قبضت عليه السلطات السعودية ( نص الرسالة )

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية وبالتالي اضطراب وارتفاع الموج خاصة حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية، مشيراً إلى أن هذه الرياح تعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة على السواحل الجنوبية .

ونبه المركز في نشرته الجوية، نشرتها وكالة سبأ للأنباء، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار و الاحتماء من العواصف الرعدية .

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات الصخرية والطينية أثناء وبعد هطول الأمطار على الطرقات في المرتفعات.

كما نبه الصيادين و مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر، فيما نبه قاطني المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى ودعاهم إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .