شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك الحوثي يأمر باعتقال قيادي بارز في الصف الأول ونقله إلى صعدة.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مطلع عن وضع قيادي بارز في المليشيا الحوثية الموالية لإيران، رهن الإقامة الجبرية، في محافظة صعدة مسقط راس الافعى، بأوامر مباشرة من زعيم الانقلابين "عبدالملك الحوثي".

وقال المصدر، إن زعيم المليشيا الحوثية استدعى القيادي لدى مليشياته المدعو "أحمد حامد"، المكنى بـ"أبومحفوظ"، مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى لدى الانقلابين، ووضعه رهن الإقامة الجبرية في مدينة صعدة.

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وأكد المصدر، أن المليشيات حجبت وسائل التواصل عن "أبومحفوظ" حتى لا يتمكن من تنفيذ اية عمليات معادية لها.

تأتي هذه التطورات بعد أن ازدادت حدة الخلافات البينية التي أخذت تعصف بقيادات الصف الأول للمليشيا الحوثية، بعد أن بدأ خطر كل جناح يهدد بقاء الآخر والسعي وراء التفرُّد بالسيطرة والنفوذ.

واوضح المصدر أن الصراع القائم بين "حامد" و وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، "يحيى الحوثي"، شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، دخل الأشهر الماضية في صراع كبير مع "حامد"، بعد أن اتهمه "يحي الحوثي" بالفساد وابتزاز المنظمات الدولية، قبل أن يغادر صنعاء ويعتكف في صعدة احتجاجًا على ذلك.