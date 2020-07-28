شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية والاعلام بيد الرئيس هادي.. التوافق على توزيع الحقائب الوزارية لحصة الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد مصدر سياسي رفيع، موافقة المجلس الانتقالي الجنوبي والأحزاب الرئيسية على مقترح سعودي لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستتضمن 24 حقيبة، 4 منها (السيادية) حق التعيين فيها لرئيس البلاد، والبقية مناصفة بين الشمال والجنوب.

وذكر المصدر ، ان السعودية نجحت في توافق كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، حيث توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وتوزيع الحقائب الوزارية، برئاسة معين عبدالملك.

وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة سيرأسها الدكتور معين، وان شخصيتين مرشحتان لمنصب محافظ محافظة عدن، هما مـراد الحالمي و أحمد حامد لملس، وسيتم اختيار أحدهم وايضا مدير أمن للمحافظة.

Advertisements

واشار المصدر الى ان الحقائب الوزارية الخاصة بالمحافظات الجنوبية، وزعت بعد التوافق عليها، "4 حقائب للإنتقالي، و4 حقائب للأحزاب (مؤتمر، إصلاح، اشتراكي، وناصري)، وحقيبة لـ(حضرموت الجامع)، وحقيبة للمهرة وسقطرى، وحقيبتين سيدتان للرئيس هادي هما الخارجية والإعلام.

وأضاف المصدر ان الاتفاق تضمن اعلان الإنتقالي الجنوبي إلغاء قرار ما يُسمى بـ(الإدارة الذاتية)، على أن يتم صدور قرارات جمهورية، بتكليف رئيس الحكومة، وتعيين محافظ ومدير أمن محافظة عدن بنفس اليوم.

‏ويرى مراقبون ان بعد الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على عدد الحقائب الوزارية التي ستذهب لكل مكون في الحكومة القادمة التي ستشكل بموجب اتفاق الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من المشاورات حول توزيع الحقائب على المكونات، ومن ثم التوافق على الأسماء المرشحة.