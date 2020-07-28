شكرا لبحثكم عن خبر مسلحو الحوثي يقتحمون وحدة صحية وينهبون محتوياتها في إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سطت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس الأحد، على وحدة صحية في محافظة إب، ونهبوا محتوياتها.
وقالت مصادر محلية أن مسلحين أقتحموا وحدة صحية في منطقة صهبان، لنهب محتوياتها والمعدات الطبية، بتواطؤ من المدعو أشرف الصلاحي المُعين من المليشيا مديرًا لمديرية السياني.
وقدرت المصادر - نقلًا عن عاملين في المركز – قيمة الأجهزة الطبية والمعدات المنهوبة بأكثر من ثلاثين ألف دولار، مؤكدةً أن المركز يتردد عليه مئات المرضى يوميًا.
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