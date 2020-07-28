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مسلحو الحوثي يقتحمون وحدة صحية وينهبون محتوياتها في إب

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

سطت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس الأحد، على وحدة صحية في محافظة إب، ونهبوا محتوياتها.

 

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وقالت مصادر محلية أن مسلحين أقتحموا وحدة صحية في منطقة صهبان، لنهب محتوياتها والمعدات الطبية، بتواطؤ من المدعو أشرف الصلاحي المُعين من المليشيا مديرًا لمديرية السياني.

 

وقدرت المصادر - نقلًا عن عاملين في المركز – قيمة الأجهزة الطبية والمعدات المنهوبة بأكثر من ثلاثين ألف دولار، مؤكدةً أن المركز يتردد عليه مئات المرضى يوميًا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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