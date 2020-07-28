شكرا لبحثكم عن خبر مسلحو الحوثي يقتحمون وحدة صحية وينهبون محتوياتها في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سطت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس الأحد، على وحدة صحية في محافظة إب، ونهبوا محتوياتها.

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وقالت مصادر محلية أن مسلحين أقتحموا وحدة صحية في منطقة صهبان، لنهب محتوياتها والمعدات الطبية، بتواطؤ من المدعو أشرف الصلاحي المُعين من المليشيا مديرًا لمديرية السياني.

وقدرت المصادر - نقلًا عن عاملين في المركز – قيمة الأجهزة الطبية والمعدات المنهوبة بأكثر من ثلاثين ألف دولار، مؤكدةً أن المركز يتردد عليه مئات المرضى يوميًا.