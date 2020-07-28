شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن معلومات خطيرة وجديدة حول أسباب هبوط الطائرة اليمنية اضطرارياً في مطار جدة السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هبطت اضطراريا امس طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار جَدَّة الدُّوَليّ وعلى متنها 156 راكباً.

وقال مصدر في اليمنية أن الطائرة تعرضت لخلل كبير في احد محركاتها واضطر القبطان إلى الهبوط بها في مطار جَدَّة.

Advertisements

وقال الأستاذ عفان عبدالله النعمان احد المسافرين على الرحلة ان الطيار بذل جهداً كبيراً لموازنة الطائرة وأنها حطت بسلام ونعومة في مطار جَدَّة ولم يكن هناك أصابات بين الركاب".

وفي رسائل صوتيه ومكالمات من الركاب الى "الأيام" : اشتكى الركاب من حالة ألا مبالاة بهم في مطار جدة .

ويقول مهندسون في طيران اليمنية ان الشركة أهملت الكثير من إجراءات الصيانة والسلامة لطائراتها وكادت احدى طائراتها القديمة أن تتسبب في كارثة في مطار القاهرة بعد أن عادت من الجو السنة الماضية.