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الكشف عن معلومات خطيرة وجديدة حول أسباب هبوط الطائرة اليمنية اضطرارياً في مطار جدة السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

هبطت اضطراريا امس طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار جَدَّة الدُّوَليّ وعلى متنها 156 راكباً.

 

وقال مصدر في اليمنية أن الطائرة تعرضت لخلل كبير في احد محركاتها واضطر القبطان إلى الهبوط بها في مطار جَدَّة.

 

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وقال الأستاذ عفان عبدالله النعمان احد المسافرين على الرحلة ان الطيار بذل جهداً كبيراً لموازنة الطائرة وأنها حطت بسلام ونعومة في مطار جَدَّة ولم يكن هناك أصابات بين الركاب".

 

وفي رسائل صوتيه ومكالمات من الركاب الى "الأيام" : اشتكى الركاب من حالة ألا مبالاة بهم في مطار جدة .

 

ويقول مهندسون في طيران اليمنية ان الشركة أهملت الكثير من إجراءات الصيانة والسلامة لطائراتها وكادت احدى طائراتها القديمة أن تتسبب في كارثة في مطار القاهرة بعد أن عادت من الجو السنة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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