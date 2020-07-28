بالفيديو .. انهيار مبنى بوسط العاصمة صنعاء يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرين امس الاثنين أثر انهيار مبنى من أربعة طوابق بشارع خولان مقابل هيئة مستشفى الثورة بأمانة العاصمة.

وخلال عملية الإنقاذ، أرجع رئيس غرفة عمليات الطوارئ بأمانة العاصمة عبدالوهاب شرف الدين، سبب الانهيار نتيجة قدم المبنى، حيث إنهار الجزء الأمامي والوسطي.

وأوضح أن الوفيات والإصابات من العاملين في البقالة والبوفيه في الدور الأول .. مبينا أن المبنى لم يكن فيه سكان وتم إخلاء المنازل المجاورة كجانب احترازي.

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وأشار إلى أن قيادة أمانة العاصمة تتابع الوضع الصحي للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الثورة وستعمل على متابعة علاجهم وتقديم اللازم لهم كجانب إنساني.

فيما أوضح مدير عام فرع مصلحة الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش أن فرق الإنقاذ المكونة من الأشغال والدفاع المدني والهلال الأحمر والنظافة والجهات الأمنية واللجان المجتمعية بالحي تمكنت من إخراج سبعة أشخاص من تحت انقاض المبنى منهم ثلاثة متوفين وأربعة مصابين.. لافتا إلى أن فرق الإنقاذ لا زالت تبحث عن مفقودين.