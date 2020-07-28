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صنعاء - ياسمين الخيامي - الان| تحذير عاجل للمواطنين في العاصمة صنعاء.. انهيار فندق سياحي ومحاولة انتشال الجثث من تحت الانقاض | كشف حصيلة الضحايا

في قلب العاصمة صنعاء.. انهيار فتدق سياحي والمواطنون يحاولون انتشال الجثث من تحت الانقاض

الخليج 365

انهار أحد الفنادق السياحية والمكون من أربعة طوابق في منطقة باب اليمن بمدينة صنعاء، اليوم الاثنين، إثر أمطار غزيرة شبه متواصلة على المدينة.

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قالت مصادر محلية إن فندق”الثريا” الواقع بمحيط المدينة القديمة انهار، مشيرةً إلى وجود ضحايا تحت الأنقاض.

وأضافت أن المواطنين يبذلون جهودا لرفع الأنقاض لانتشال الضحايا، مؤكدين أن الفندق يعد من المباني القديمة.

وتتعرض صنعاء ومحيطها لأمطار غزيرة منذ أيام وسط مخاوف من تأثر المباني في صنعاء القديمة التي تعد أكثر عرضة للأضرار جراء الأمطار.

تحديث : توفي ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين مساء اليوم الإثنين، إثر انهيار مبنى من أربعة طوابق بشارع خولان مقابل هيئة مستشفى الثورة بأمانة العاصمة صنعاء.